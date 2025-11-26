В Кемерово мигранты совершили публичный намаз в супермаркете
Суд оштрафовал иностранцев за совершение намаза в кемеровском супермаркете
В Кемерове группа мигрантов совершила намаз в торговом зале супермаркета. Это вызвало негативную реакцию у некоторых покупателей. Подробности сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».
Очевидцы начали оставлять гневные отзывы в адрес магазина. Однако руководство торговой точки не усмотрело в произошедшем нарушений и не стало принимать мер.
«Полиция лишь может ограничиться предупреждением, что и было предпринято сотрудником», — заявили в администрации.После этого несколько человек обратились с заявлением в полицию. В ходе проверки выяснилось, что нарушителями являются граждане Узбекистана, которые работали в регионе. Суд оштрафовал каждого иностранца на 30 000 рублей. В ближайшее время их депортируют из России.
Ранее в Москве малолетний мигрант ударил ножом охранника за просьбу прекратить публичный намаз.