В Кемерово мигранты совершили публичный намаз в супермаркете

26 ноября 2025, 11:22

Суд оштрафовал иностранцев за совершение намаза в кемеровском супермаркете

Фото: Istock/ferlistockphoto

В Кемерове группа мигрантов совершила намаз в торговом зале супермаркета. Это вызвало негативную реакцию у некоторых покупателей. Подробности сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».





Очевидцы начали оставлять гневные отзывы в адрес магазина. Однако руководство торговой точки не усмотрело в произошедшем нарушений и не стало принимать мер.

«Полиция лишь может ограничиться предупреждением, что и было предпринято сотрудником», — заявили в администрации.