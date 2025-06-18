В Москве дебошир-наркоман третирует жителей многоэтажки

18 июня 2025, 20:50

Жители московской многоэтажки пытаются выселить соседа-наркомана

Фото: Istock/Farion_O

В течении полугода местный житель московской многоэтажки Евгений Руколь регулярно устраивает истерики и скандалит с местными жителями. Часто прибывая в неадекватном состоянии, мужчина создаёт всевозможный погром и собирает у себя в квартире сомнительные компании. Подробности этой истории сообщает РЕН ТВ.