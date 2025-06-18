В Москве дебошир-наркоман третирует жителей многоэтажки
В течении полугода местный житель московской многоэтажки Евгений Руколь регулярно устраивает истерики и скандалит с местными жителями. Часто прибывая в неадекватном состоянии, мужчина создаёт всевозможный погром и собирает у себя в квартире сомнительные компании. Подробности этой истории сообщает РЕН ТВ.
Известно, что Евгений страдает наркотической зависимостью уже 20 лет, но всё лечение безрезультатно. Мужчина, пребывая в наркотическом угаре, шумит, разбрасывает вещи и переворачивает мебель. Соседи дебошира утверждают, что постоянно видят пьяных людей и разбросанные шприцы. Кроме того, нарушитель спокойствия часто обчищает местные магазины, за что уже был неоднократно судим.
Мать мужчины не знает, что с ним делать. Серьёзные разговоры и вызовы правоохранительных органов никак не повлияли на Евгения. Со слов соседей, полиция бездействует из-за того, что он наркоман. «Закрыть» из-за употребления его не могут, но соседи уже готовят коллективное заявление в полицию.
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