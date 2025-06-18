В Санкт-Петербурге возле школы нашли ящик с человеческим черепом и костями

18 июня 2025, 19:42

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге около школы на улице Вавилова в районе Колпино во время земляных работ на глубине двух метров были найдены остатки деревянного ящика с человеческими костями и черепом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.







«По данному факту следственным отделом по Колпинскому району организована процессуальная проверка», — передает телеграм-канал ведомства.