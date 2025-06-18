В Санкт-Петербурге возле школы нашли ящик с человеческим черепом и костями
В Санкт-Петербурге около школы на улице Вавилова в районе Колпино во время земляных работ на глубине двух метров были найдены остатки деревянного ящика с человеческими костями и черепом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.
«По данному факту следственным отделом по Колпинскому району организована процессуальная проверка», — передает телеграм-канал ведомства.На месте происшествия работали следственные органы. Костные фрагменты были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит установить пол и возраст погибшего, а также срок нахождения останков в грунте.
Перед этим сообщалось, что на Курском вокзале подростки напали с перцовым баллончиком на семейную пару, сделавшую им замечание.