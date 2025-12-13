В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне и получили химические ожоги глаз
Тринадцать детей пострадали в результате отравления хлором в бассейне города Нерюнгри. Об этом сообщили в Telegram-канале «Минздрав Якутии».
Согласно материалу, скорая доставила одиннадцать детей в приемное отделение Нерюнгринской районной больницы. Еще двое обратились за помощью самостоятельно. Уточняется, что пострадавшие получили химические ожоги глаз легкой степени.
Медики осмотрели детей и оценили их состояние как удовлетворительное. После оказания первой помощи всех ребят направили на амбулаторное лечение. Врачи будут продолжать наблюдать за их состоянием уже на дому.
Работа бассейна в настоящий момент приостановлена. В Telegram-канале «Прокуратура Республики Саха (Якутия)» сообщили, что проводится проверка на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
