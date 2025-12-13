В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне и получили химические ожоги глаз

13 декабря 2025, 04:15

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Тринадцать детей пострадали в результате отравления хлором в бассейне города Нерюнгри. Об этом сообщили в Telegram-канале «Минздрав Якутии».





Согласно материалу, скорая доставила одиннадцать детей в приемное отделение Нерюнгринской районной больницы. Еще двое обратились за помощью самостоятельно. Уточняется, что пострадавшие получили химические ожоги глаз легкой степени.



