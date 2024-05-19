В Москве десятки человек с дронами ищут пропавшую школьницу

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В Москве пропала девочка-подросток, на ее поиск были направлены десятки человек и дроны, пишет Telegram-канал Shot.
На данный момент удалось найти только сумку школьницы.
По информации канала, 13-летняя Аня 17 мая вышла из дома для прогулки со своей подругой. Последний раз их видели, когда они направлялись в Измайловский парк. По словам их друзей, девочек пригласили на шашлыки. Работники спасательных служб и добровольцы уже осмотрели территорию парка и сейчас проверяют коллекторы.
Вчера была обнаружена сумка Ани на одной из улиц поблизости, в которой находился ее телефон. Подругу школьницы без сознания нашли еще вчера и доставили в больницу.
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По информации канала, 13-летняя Аня 17 мая вышла из дома для прогулки со своей подругой. Последний раз их видели, когда они направлялись в Измайловский парк. По словам их друзей, девочек пригласили на шашлыки. Работники спасательных служб и добровольцы уже осмотрели территорию парка и сейчас проверяют коллекторы.
Вчера была обнаружена сумка Ани на одной из улиц поблизости, в которой находился ее телефон. Подругу школьницы без сознания нашли еще вчера и доставили в больницу.
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Артем Кузьмин