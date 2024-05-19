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В Москве десятки человек с дронами ищут пропавшую школьницу

19 мая 2024, 12:30
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве пропала девочка-подросток, на ее поиск были направлены десятки человек и дроны, пишет Telegram-канал Shot.
На данный момент удалось найти только сумку школьницы.

По информации канала, 13-летняя Аня 17 мая вышла из дома для прогулки со своей подругой. Последний раз их видели, когда они направлялись в Измайловский парк. По словам их друзей, девочек пригласили на шашлыки. Работники спасательных служб и добровольцы уже осмотрели территорию парка и сейчас проверяют коллекторы.



Вчера была обнаружена сумка Ани на одной из улиц поблизости, в которой находился ее телефон. Подругу школьницы без сознания нашли еще вчера и доставили в больницу.

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#работники
В Новосибирске мужчина выстрелил в бывшую девушку и её коллегу
19 мая 2024, 12:09

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Новосибирске мужчина подкараулил свою бывшую девушку, а затем выстрелил в неё, об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник.
«Около трех часов ночи коллега привез девушку к её дому. В это время там её поджидал бывший парень: у него с собой было пневматическое оружие и муляж гранаты», — сообщил собеседник издания.

Мужчина открыл стрельбу по бывшей возлюбленной и её коллеге, а затем напал на них и избил.

Уточняется, что серьёзных травм никто из участников конфликта не получил.

Как сообщили в МВД по региону, в настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#новосибирская область
#выстрел
#нападение
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В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с ж/д путей
19 мая 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Maria Levkina

В Березовском районе Красноярского края с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (09:00 мск) между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино, уточнили в ведомстве.

«Причины и обстоятельства события устанавливаются, в настоящее время ведутся восстановительные работы», — говорится в заявлении прокуратуры.
Также сообщается, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований по безопасности.

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#инцидент
#красноярск
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В Кемерове произошла перестрелка между двумя группами людей
19 мая 2024, 10:38

Фото: iStock/ipopba

Две группы мужчин устроили перестрелку в Кемерове, используя машины жильцов как прикрытие. Об этом сообщили в местном МВД.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек. Остальных участников перестрелки продолжают разыскивать.

По данным следствия, у злоумышленников изъяли оружие, оказавшееся травматическим. Никто из мужчин в ходе конфликта не пострадал.

В настоящее время причины перестрелки остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что на Шипиловской улице в Москве неизвестные мужчины на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda, после чего скрылись.

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#преступление
#оружие
#человек
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#мужчины
#сотрудники
#покушение
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В Краснодарском крае шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ
19 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/NatureNow

Минувшей ночь шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своём Telegram-канале.
«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА 6 беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — сообщил Синяговский.

По его словам, ещё два взрыва прогремели на территории города. Первый — в районе старого кладбища, а второй — в хуторе Трудобеликовский.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия продолжают свою работу экстренные службы, заключил Синяговский.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь в небе над российскими регионами было сбито 57 БПЛА ВСУ.

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#краснодарский край
#беспилотник
#нпз
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Над Португалией пролетел метеорит
Publico: жители Португалии сообщили о пронесшемся в небе огромном метеорите
19 мая 2024, 09:48

Фото: iStock/solarseven

Вечером 18 мая над Португалией пронесся огромный ярко-синий метеорит. Об этом информирует издание Publico.
Согласно информации источника, яркую вспышку света в небе видели в основном в северных районах Португалии. Примечательно, что многие жители южных регионов, судя по данным социальных сетей, также наблюдали метеорит.

В настоящее время сведений о падении небесного тела еще нет. Отмечается, что ночью спасателям поступил звонок о том, что объект, возможно, рухнул в Серре де Монтемуро, но на месте предполагаемого падения ничего не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года жители сразу пяти турецких провинций стали свидетелями падения крупного метеорита на юго-востоке страны.

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#жители
#тела
#космос
#планета
#метеоролог
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Спортсмен из Мытищ попытался зарезать бывшую жену на глазах у прохожих
19 мая 2024, 09:27

Фото: iStock/Elwood

В подмосковных Мытищах мужчина накинулся на бывшую жену на улице и попытался её зарезать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 38-летний спортсмен подкараулил свою бывшую супругу на улице. Сперва пара долго ругалась, а затем он выхватил нож, несколько раз ударил им женщину и скрылся.

Подозреваемого быстро задержали. Выяснилось, что он и ранее угрожал убийством бывшей жене. В последнее время он старался отвлекаться с помощью спортом, но после распития алкоголя не выдержал и пришёл к экс-супруге с ножом в кармане.

Скорую помощь для пострадавшей вызвали случайные прохожие. В настоящий момент за её жизнь борются врачи.

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Покойная мать явилась во сне и приказала жителю Норильска убить сожительницу

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#убийство
#нож
#мытищи
#супруги
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Покойная мать явилась во сне и приказала жителю Норильска убить сожительницу
РЕН ТВ: Житель Норильска зарезал сожительницу по просьбе покойной матери
19 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/tiero

Покойная мать явилась во сне к жителю Норильска и приказала зарезать сожительницу, об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с историей громкого убийства.
По информации следствия, житель Норильска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в подъезд, в котором проживала его сожительница с тремя малолетними детьми. На лестничной площадке он столкнулся с 12-летним пасынком и ранил его ножом в шею. Войдя в квартиру он расправился с 36-летней сожительницей, нанеся ей множественные ножевые ранения.

На выходе из подъезда он также столкнулся с ранее незнакомыми ему мужчиной и женщиной. Им он тоже нанёс ножевые ранения.

Убийцу скрутили соседи. Его удерживали до прибытия на место происшествия полиции.

Как сообщил РЕН ТВ сотрудник кафе, в котором женщина проработала последние два года, мужчине неоднократно снилась его покойная мать, которая покончила с собой. Она приходила к сыну во сне и призывала его к убийству сожительницы.

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Убийство века: как «идеальное» преступление двух юношей потрясло Америку

ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа
#убийство
#труп
#нож
#красноярский край
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Убийство века: как «идеальное» преступление двух юношей потрясло Америку
«Коммерсантъ» рассказал, как идеальное преступление стало преступлением века
19 мая 2024, 08:57

Фото: iStock/Artem_Furman

Весной 1924 года в Чикаго произошло жуткое преступление, которое потрясло всю Америку. Двое молодых людей, Натан Леопольд и Ричард Леб, из уважаемых и обеспеченных семей, совершили убийство 14-летнего мальчика Роберта Фрэнкса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что преступники были уверены в том, что смогут избежать наказания, ведь, по их мнению, убийство было совершено безупречно. Злоумышленники Натан и Ричард дружили на протяжении нескольких лет. Они были ровесниками и происходили из престижных семей.

Натан увлекался учениями Ницше и считал себя сверхчеловеком, Ричард же обладал склонностями к разрушительному поведению. Они совершили несколько мелких преступлений, прежде чем пойти на убийство. Их жертвой стал родственник Ричарда, Роберт Фрэнкс, сын успешного бизнесмена.

Натан и Ричард использовали арендованную машину, в которую они заманили мальчика под предлогом обсуждения покупки теннисной ракетки. Ричард задушил Роберта, после чего они спрятали тело в малолюдном месте.

Следствие и судебный процесс длились долгое время. Однако найти и задержать преступников удалось благодаря находке правоохранителей. На месте преступления были найдены забытые очки Натана.

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ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа

В Петербурге мать посадила годовалую дочь на горячую плиту
#убийство
#преступники
#следствие
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#очки
#тела
#сын
#сша
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ЦАХАЛ сообщил о возвращении тела четвертого заложника из сектора Газа
19 мая 2024, 07:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела еще четвертого заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС в сектор Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.
По информации источника, тело Рона Биньямина было доставлено в Израиль в процессе той же операции, что и тела Лук и двух других заложников. Отмечается, что четвертого погибшего было передано на опознание в институт судмедэкспертизы, после установления личности представители армии сообщили информацию семье Биньямина.

Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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