После ужасного ДТП с детьми под Дмитровом полиция возбудила уголовное дело
В подмосковном Дмитрове следователи возбудили уголовное дело после серьёзного дорожно-транспортного происшествия. Авария с участием двух легковых автомобилей иностранных марок произошла на автодороге Никольское — Горки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области в своём официальном Telegram-канале.
По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля «Тойота» совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где на 4-м километре трассы совершил лобовое столкновение с автомобилем «Шкода Октавия».
В результате столкновения четыре человека получили травмы. В числе пострадавших — двое детей в возрасте 11 и 14 лет. Сотрудники экстренных служб оперативно доставили всех пострадавших в центральную районную больницу города Дмитрова, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
