После ужасного ДТП с детьми под Дмитровом полиция возбудила уголовное дело

07 сентября 2025, 11:21

В Подмосковье двое детей пострадали в ДТП из-за выезда на «встречку»

Фото: Istock/Bilanol

В подмосковном Дмитрове следователи возбудили уголовное дело после серьёзного дорожно-транспортного происшествия. Авария с участием двух легковых автомобилей иностранных марок произошла на автодороге Никольское — Горки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области в своём официальном Telegram-канале.