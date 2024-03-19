В Москве девятиклассницы угрожали расправой девочке, выигравшей конкурс красоты

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Победительница конкурса красоты «Мисс школа» в одной из столичных школ подверглась жестким нападкам от своих сверстниц. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
События произошли в московской школе № 1371. Организаторы конкурса красоты «Мисс школа» даже не думали, что мероприятие попадет в хроники с происшествиями.
Юная девятиклассница, староста, прилежная ученица победила в конкурсе, а вместо поддержки получила от других школьниц угрозы и оскорбления. Вначале другая участница конкурса стала интересоваться, сколько победительница заплатила за первое место, и жестко раскритиковала ее внешность. После на телефон девочки посыпалась масса угроз от оппонентки и ее подруг. Они создали группу в Telegram, в которой поливали грязью финалистку, а также опубликовали ее домашний адрес. Подросток все рассказала родителям. Отец девочки обратилась в полицию.
В ходе следственных мероприятий школьницы охарактеризовали свои действия по унижению чести и достоинства победительница как «шуточные» и не стали извиняться перед потерпевшей.
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Юная девятиклассница, староста, прилежная ученица победила в конкурсе, а вместо поддержки получила от других школьниц угрозы и оскорбления. Вначале другая участница конкурса стала интересоваться, сколько победительница заплатила за первое место, и жестко раскритиковала ее внешность. После на телефон девочки посыпалась масса угроз от оппонентки и ее подруг. Они создали группу в Telegram, в которой поливали грязью финалистку, а также опубликовали ее домашний адрес. Подросток все рассказала родителям. Отец девочки обратилась в полицию.
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Мария Федоровцева