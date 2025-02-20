Apple представила iPhone 16e: в России уже оценили его характеристики и открыли предзаказы

Фото: iPhone 16e из своего рекламного видео на Youtube-канале Apple
Компания Apple официально представила iPhone 16e — бюджетную модель, которая заменяет линейку SE. Устройство уже доступно для предзаказа в российских розничных сетях. Как сообщили представители «М.Видео — Эльдорадо» изданию «Известия», стартовая цена смартфона составляет 77 999 рублей за версию с 128 ГБ памяти.
МТС планирует открыть предзаказы 21 февраля, о точной стоимости пока не объявлено.
iPhone 16e оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и процессором Apple A18, который также используется в флагманских моделях линейки. Дизайн корпуса повторяет iPhone 14, включая вырез под фронтальную камеру («челку»), но отличается одинарной основной камерой на 48 МП и новой кнопкой Action Button. Доступны только два цвета: черный и белый.
По словам генерального директора МТС Андрея Губанова компания ожидает высокий спрос на новинку, особенно среди поклонников iOS, которые ищут доступные варианты. В «М.Видео — Эльдорадо» подчеркнули, что последняя модель SE выпускалась три года назад, поэтому iPhone 16e может стать популярной альтернативой.
Отмечается, что устройство рассчитано не на аудиторию ультрабюджетных Android-смартфонов, а на пользователей, ценящих стабильность iOS.
Читайте также:
Известный продюсер заявил, что проклял Лолиту
Путин обнял Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Санкт-Петербурге
Экс-работники «Гугл» получат выплаты раньше таких кредиторов, как русские телеканалы
iPhone 16e оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и процессором Apple A18, который также используется в флагманских моделях линейки. Дизайн корпуса повторяет iPhone 14, включая вырез под фронтальную камеру («челку»), но отличается одинарной основной камерой на 48 МП и новой кнопкой Action Button. Доступны только два цвета: черный и белый.
По словам генерального директора МТС Андрея Губанова компания ожидает высокий спрос на новинку, особенно среди поклонников iOS, которые ищут доступные варианты. В «М.Видео — Эльдорадо» подчеркнули, что последняя модель SE выпускалась три года назад, поэтому iPhone 16e может стать популярной альтернативой.
Раскрыты сроки выхода iPhone SE
Отмечается, что устройство рассчитано не на аудиторию ультрабюджетных Android-смартфонов, а на пользователей, ценящих стабильность iOS.
«Теперь между экс-SE и «основными» моделями намного меньше разницы, и покупателям самых доступных айфонов будет намного проще продать устройства из более дорогих линеек в будущем. Кроме того, он весьма удобен для одной руки», — объяснил шеф-редактор Т—Ж Никита Богуславский «Известиям».Руководитель направления «Смартфоны» Wildberries Давид Давидян добавил, что в конце 2023 года продажи iPhone в Москве и Санкт-Петербурге выросли на 170% и 380% соответственно. Однако есть вероятность, что iPhone 16e может стать «пробником» для будущего повышения цен на флагманы, вынуждая пользователей переходить на E-модели.
Читайте также:
Известный продюсер заявил, что проклял Лолиту
Путин обнял Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Санкт-Петербурге
Экс-работники «Гугл» получат выплаты раньше таких кредиторов, как русские телеканалы
Мария Моисеева