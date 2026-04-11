В Москве двое хакеров попались из-за жучка во «Вкусно — и точка»
Двое мужчин в московском ресторане «Вкусно — и точка» установили в кассу самообслуживания самодельный жучок, пытаясь похитить бонусные баллы, и попались. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
48-летний Артур Г. и 19-летний Андрей Ю. придумали схему, в рамках которой юноша изготовил устройство, способное считывать и передавать информацию из внутренней сети ресторана на внешний компьютер. Его сообщник затем скрытно установил этот гаджет в аппарат самообслуживания ресторана на улице Липецкой.
Благодаря этому «хакеры» получили доступ к системам кассового учёта, спискам заказов, кухонному контроллеру и другим данным, охраняемым законом. Их целью было начисление себе бонусов и экономия на питании, но мужчин поймали отрудники ресторана.
Персонал заметил подозрительное оборудование и выявил преступников с помощью камер видеонаблюдения. Нагатинский районный суд вынес Артуру приговор в виде одного года условного лишения свободы. Андрея же не привлекли к ответственности, так как на момент расследования он был несовершеннолетним.
