Фото: IStock/Motortion
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, случаи использования украинскими военными автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов зафиксированы в районах населенных пунктов Невское, Терны и Серебрянка.
Марочко рассказал, что с помощью такой тактики боевики пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая международным гуманитарным правом.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ против подразделения «Ахмата» применили химическое оружие. Российские военные подверглись атаке сначала с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), а затем 155 снарядами, предположительно содержащими гексахлорэтан или другое токсичное вещество.
До этого во время эвакуации из села Куриловка в Суджанском районе Курской области боевик ВСУ застрелил 24-летнюю местную жительницу, которая была беременна. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Её супруг, который находился в другой машине, выжил.
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Марочко рассказал, что с помощью такой тактики боевики пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая международным гуманитарным правом.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ против подразделения «Ахмата» применили химическое оружие. Российские военные подверглись атаке сначала с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), а затем 155 снарядами, предположительно содержащими гексахлорэтан или другое токсичное вещество.
До этого во время эвакуации из села Куриловка в Суджанском районе Курской области боевик ВСУ застрелил 24-летнюю местную жительницу, которая была беременна. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Её супруг, который находился в другой машине, выжил.
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Дарья Осипова