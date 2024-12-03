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В Москве двое мужчин провалились под лед Кошачьего пруда в районе Новогиреево. Один из них погиб в результате происшествия, второму удалось выбраться на поверхность.
«Двое мужчин провалились под лед на середине Кошачьего пруда неподалеку от метро «Новогиреево». Одному из них удалось выбраться», — сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.На месте происшествия работали профильные экстренные службы.
В то же время стало известно, что кемеровский следственный комитет начал проверку по факту инцидента с упавшим ребенком горнолыжном курорте «Шерегеш». Как сообщает «Сiбдепо», инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника, начав подталкивать школьника скорее выйти. В итоге, по информации издания, малыш соскользнул с кресла и рухнул на десятки метров вниз по склону.
«Узнав о скором приезде спасателей, не дожидаясь помощи, инструктор представилась няней, спрятала свой бейдж, забрала ребенка и уехала. О состоянии пострадавшего ничего не известно, и, возможно, его родители даже не знают о случившемся», — приводят заявление Службы безопасности трасс.Читайте также:
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