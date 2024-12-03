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В Москве двое мужчин провалились под лед Кошачьего пруда

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

В Москве двое мужчин провалились под лед Кошачьего пруда в районе Новогиреево. Один из них погиб в результате происшествия, второму удалось выбраться на поверхность.
«Двое мужчин провалились под лед на середине Кошачьего пруда неподалеку от метро «Новогиреево». Одному из них удалось выбраться», — сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.
На месте происшествия работали профильные экстренные службы.



В то же время стало известно, что кемеровский следственный комитет начал проверку по факту инцидента с упавшим ребенком горнолыжном курорте «Шерегеш». Как сообщает «Сiбдепо», инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника, начав подталкивать школьника скорее выйти. В итоге, по информации издания, малыш соскользнул с кресла и рухнул на десятки метров вниз по склону.
«Узнав о скором приезде спасателей, не дожидаясь помощи, инструктор представилась няней, спрятала свой бейдж, забрала ребенка и уехала. О состоянии пострадавшего ничего не известно, и, возможно, его родители даже не знают о случившемся», — приводят заявление Службы безопасности трасс.
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Администрация Екатеринбурга прокомментировала видео для взрослых в центре города
03 декабря 2024, 14:04

Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

В администрации Екатеринбурга прокомментировали инцидент с показом порнографического контента на туристическом экране в центре города.
Согласно заявлению мэрии, экран, расположенный рядом с площадью Труда, имеет доступ к интернету, подключиться к которому может любой желающий, сообщает портал E1.RU.

Идея разработчиков заключалась в том, чтобы у местных жителей и гостей города был возможность напрямую заходить на веб-сайты театров, музеев и других культурных учреждений через этот экран.

«Кто-то использовал эту возможность для посещения порносайтов», — сообщили в администрации.
После происшествия специалисты заблокировали все аналогичные экраны в Екатеринбурге. Планируется установка специальных фильтров, которые ограничат доступ к определённым сайтам.

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#администрация
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Двум подросткам грозит до семи лет тюрьмы за кражу заказа в Wildberries
СК: в Барнауле будут судить двух подростков за кражу в Wildberries
03 декабря 2024, 13:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

Двое подростков из благополучных семей украли заказ в пункте выдачи маркетплейса Wildberries в Барнауле, теперь им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в СУСК России по Алтайскому краю.
Следствие установило, что два подростка 16 и 17 лет в октябре решили украсть вещи из пункта выдачи заказов маркетплейса. Предварительно они заказали через приложение штаны и кроссовки на сумму более 10 тысяч рублей. Оплачивать заказ они не собирались и просто украли заказ. В этот же день обоих задержали полицейские. Известно, что молодые люди воспитываются в благополучных семьях.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд, расследование завершено. Подросткам грозит до семи лет лишения свободы.

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#люди
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Суд выписал штраф на 2 тысячи москвичке, которая обозвала строителей «руснёй»
03 декабря 2024, 13:28

Фото: iStock/ utah778

Суд оштрафовал на 2000 рублей москвичку Яна Джоган, которая обозвала строителей «русней» и угрожала им оружием, сообщил RT.
37-летнюю Яну Джоган признали виновной в пропаганде и публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики. Судебное заседание проходило без её адвоката — он не явился в суд.

В одном из жилых комплексов в Некрасовке жительница столицы назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, потом она сделала несколько холостых выстрелов.

Ранее сообщалось, что в квартире Яны Джоган прошли обыски. Используемое оружие оказалось пневматическим.

В октябре пассажир в состоянии алкогольного опьянения в метро угрожал работнику московского метро игрушечным пистолетом. Мужчина требовал пропустить его бесплатно. После отказа работников метрополитена, находившийся в состоянии пьяный мужчина достал аэрозольный пистолет и начал угрожать расправой.

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#москва
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В Москве задержан волгоградец, ударивший коллегу ножом в живот
03 декабря 2024, 13:28

Фото: iStock/ utah778

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали в центре столицы мужчину, ударившего коллегу ножом в живот. Оба они работали в охранной структуре.
Во время нахождения на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с одного из торговых объектов на Таганской улице. Прибывшим на место правоохранителям начальник службы охраны рассказал, что между двумя его подчинёнными вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной. 65-летний уроженец Волгограда нанёс удар ножом в живот своему коллеге.

Мужчину задержали, сопротивления он не оказал. Задержанный уже признался в совершении преступления. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в одну из столичных больниц.

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На востоке Москвы мужчина погиб, провалившись под лёд
03 декабря 2024, 13:21

Фото: iStock/ utah778

В восточной части Москвы двое мужчин провалились под лёд. Согласно информации от МЧС России, опубликованной в Telegram-канале, один из них погиб.
О происшествии сообщили очевидцы.

«Сотрудники МЧС России спасли одного. К сожалению, второго мужчину вытащить не удалось», — говорится в сообщении.
Сообщается, что спасённый мужчина был передан врачам.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоёмов, не выезжать на лёд вне специально оборудованных мест и не игнорировать запрещающие знаки.

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#смерть
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Ребёнок выпал из кабины подъёмника на горнолыжном курорте в Кузбассе
03 декабря 2024, 13:07

Фото: istockphoto/GKV

На горнолыжном курорте в Шерегеше в Кемеровской области ребёнок выпал из кабины подъёмника фуникулёра. Мальчик пролетел несколько десятков метров вниз по заснеженному склону.
По словам очевидцев, девушка-инструтор, находившаяся вместе с ребёнком в кабине, раньше времени открыла защитную рамку, передаёт телеграм-канал «112». Мальчик упал с сидения и заскользил по склону вниз. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

Сотрудники канатной дороги вызвали специалистов службы спасения, спасатели подняли ребёнка наверх. Региональное Следственное управления СК России возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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В Подмосковье 11-летняя школьница покончила с собой из-за буллинга
03 декабря 2024, 12:47

Фото: iStock/eranicle

В подмосковных Химках был найден труп 11-летней девочки, покончившей с собой. Об этом пишет «МК».
«Труп 11-летней девочки был обнаружен в понедельник днем в подмосковных Химках. По предварительной информации, она покончила с собой», — говорится в сообщении.

Тело подростка нашли накануне в районе 16:30. В своей предсмертной записке она написала о буллинге в школе, где ее травили за необычный голос и высокий рост. На данный момент проводится проверка произошедшего.

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«Сорри, видосов больше не выпущу»: Популярный блогер Аморал покончил с собой в Санкт-Петербурге, что известно
В Ленобласти 27-летний блогер Аморал покончил с собой
03 декабря 2024, 12:45

YouTube-блогер Amoral (Фото: Телеграм-канал Дмитрия Костенкова)

1 декабря скончался блогер Дмитрий Костенков, известный как Amoral. Молодой человек покончил с собой, записав перед смертью несколько роликов, где рассказал о неизбежном. В материале «Радио 1» расскажем, как популярный контент-мейкер, чьи видео на платформе YouTube привлекли более 640 тысяч подписчиков, ушел из жизни.

Блогер Аморал найден мертвым в Санкт-Петербург

2 декабря ютубер выложил пугающий кружок в Телеграм-канале.

«Если вы этот кружок видите, значит, меня уже нету. Сорри, что видосов больше не выпущу. Простите…» — со слезами на газах говорил он в прощальном видео.
Помимо этого, блогер оставил номер карты матери и попросил отправлять ей деньги на похороны и долги.

Знакомая парня, увидев страшное сообщение, обратилась в правоохранительные органы и предупредила силовиков о намерениях Костенкова. После девушка поехала к дому друга, но уже было поздно.

Сведения о том, что блогер ушел из жизни, подтвердились 3 декабря.

YouTube-блогер Amoral (Фото: Телеграм-канал Дмитрия Костенкова)

Причины гибели блогера Аморала Дмитрия Костенкова

Известно, что в последнее время ютубер страдал от депрессии, а также увяз в крупных долгах. Подруга Костенкова подтвердила его переживания. Поклонники творчества Дмитрия предположили, что это была плохая шутка и своего рода «пранк», тем более что ролик появился в интернете почти через 24 часа после смерти блогера. Но вскоре стало понятно, что молодой человек не шутил. Фанаты шокированы известием и выражают соболезнования близким.

Чем занимался Блогер Аморал

Дмитрий создал YouTube-канал в 2014 году, но активно начал работать с ним примерно 5 лет назад. Большую часть контента Аморал создавал на основе обзоров контента из TikTok, Likee и YouTube. Он также публиковал реакции на действия других блогеров. Некоторые из его роликов собирали миллионы просмотров.

В основном героями его роликов становились люди, определенных взглядов и возрастов, к примеру, девушки-феминистки.

Что известно про Аморала

О жизни блогера довольно мало информации. Известно, что Дмитрий Костенков родился 2 июля 1997 года.

После смерти блогера было принято закрыть чат в его Телеграм-канале.

«Это решение было единогласно одобрено всей командой модерации в память о Диме. Мы понимаем, что для многих из вас этот чат был местом поддержки и общения, но, как и все в жизни, он подходит к своему завершению. Решение окончательное и не подлежит пересмотру. Мы надеемся на ваше понимание и благодарим каждого из вас за то, что вы были частью этого сообщества», — заключил модератор.




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Глава города на Камчатке получил срок за драку
03 декабря 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Суд на Камчатке приговорил к трём годам лишения свободы условно главу города Елизово Артёма Гаглошвили. Это второй по величине город на полуострове.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Депутат и глава Елизовского городского поселения с населением 36 тысяч человек был избран на эту должность 30 ноября 2023 года на сессии местного Совета депутатов. 7 февраля 2024 года Гаглошвили исключили из партии «Единая Россия» за подрыв авторитета представителей органов власти. Решение о его исключении было принято после того, как городской глава был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Следствие и суд установили, что в ночь с 22 на 23 июля 2023 года Гаглошвили, находясь в общественном месте, устроил драку. Он применил насилие и нанёс мужчине множественные удары по голове и телу. Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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