Король Великобритании Карл III открыл мемориал войскам ЛГБТ*
Король Великобритании Карл III открыл мемориал, посвящённый военным, которых увольняли из армии, флота и авиации из-за сексуальной ориентации до 2000 года. Об этом сообщает The Guardian.
Церемония прошла в Лондоне после тематического мероприятия, в котором также участвовал монарх. Новый памятник получил название «Открытое письмо» и стал символом признания несправедливости в отношении тысяч военнослужащих, лишённых службы по признаку принадлежности к ЛГБТ-сообществу*.
