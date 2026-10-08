В Москве двухлетняя девочка проглотила больше 250 магнитов
Врачи Морозовской детской больницы спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила более 250 магнитных шариков. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
У ребёнка начался сильный кашель, и родители срочно доставили её в медицинское учреждение. Обследование с помощью рентгеновских лучей выявило в желудке пострадавшей множество магнитов. По данным ведомства, ситуация была крайне серьёзной, так как существовала опасность их попадания в кишечник, где они могли притянуться друг к другу, вызвав опасное воспаление.
Специалисты провели осмотр кишечника с помощью эндоскопа через небольшие разрезы. Никаких повреждений обнаружено не было. Медики успешно извлекли все магниты с помощью эндоскопических инструментов. Благодаря своевременным действиям врачей, жизни девочки ничего не угрожает.
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