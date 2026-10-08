В Москве двухлетняя девочка проглотила больше 250 магнитов

08 октября 2026, 10:03

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Врачи Морозовской детской больницы спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила более 250 магнитных шариков. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.