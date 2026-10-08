В Приморье нашли два тела с признаками насильственной смерти
Тела двух человек нашли во время тушения пожара во Владивостоке. Об этом информирует СУ СК по Приморскому краю.
В среду, 7 октября, во Владивостоке, в здании на улице Русской, при ликвидации пожара нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Личности погибших установлены. По данным ведомства, задержан местный житель, подозреваемый в убийстве.
Согласно информации правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (часть 2 — убийство двух и более лиц). Подозреваемый дает показания. В настоящее время ведется расследование для выяснения мотивов преступления.
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