В Приморье нашли два тела с признаками насильственной смерти

08 октября 2026, 09:18

Во Владивостоке тела мужчины и женщины нашли при тушении пожара в здании

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Тела двух человек нашли во время тушения пожара во Владивостоке. Об этом информирует СУ СК по Приморскому краю.