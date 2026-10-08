В Стамбуле частично обрушился многоэтажный дом

08 октября 2026, 09:40

TRT: в Стамбуле спасатели эвакуируют жителей частично обрушившегося дома

Фото: iStock/lusia599

Три нижних этажа семиэтажного жилого дома обрушились в Стамбуле. Об этом информирует телеканал TRT.