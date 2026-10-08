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В Стамбуле частично обрушился многоэтажный дом

TRT: в Стамбуле спасатели эвакуируют жителей частично обрушившегося дома
Фото: iStock/lusia599

Три нижних этажа семиэтажного жилого дома обрушились в Стамбуле. Об этом информирует телеканал TRT.



ЧП произошло около шести часов утра по местному времени (совпадает с московским) в районе Малтепе, расположенном в азиатской части Стамбула. На первых этажах здания находились текстильная мастерская и коммерческие лавки, которые в этот момент были закрыты.

Спасательные службы занимаются эвакуацией жильцов дома. Согласно информации источника, из-под завалов извлекли живого ребенка. На месте происшествия задействованы многочисленные бригады специалистов, которые продолжают устранять последствия случившегося.

Екатерина Коршунова

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