В Москве «единственную ученицу Вольфа Мессинга» обвинили в шарлатанстве

09 ноября 2025, 11:11

Фото: iStock/humonia

В Москве разгорелся скандал вокруг Ольги Мигуновой, которая называет себя «единственной ученицей Вольфа Мессинга». Женщину обвиняют в шарлатанстве, поскольку она отказывается показывать пациентам свой медицинский диплом, заявляя, что работает только с теми, кто ей доверяет.