В Москве «единственную ученицу Вольфа Мессинга» обвинили в шарлатанстве
В Москве разгорелся скандал вокруг Ольги Мигуновой, которая называет себя «единственной ученицей Вольфа Мессинга». Женщину обвиняют в шарлатанстве, поскольку она отказывается показывать пациентам свой медицинский диплом, заявляя, что работает только с теми, кто ей доверяет.
Пострадавшие сообщили Telegram-каналу SHOT, что сеансы лечебного гипноза Мигуновой проходят неудачно: экстрасенс обещает исцелить от головной боли, заикания, гипертонии, проблем с кожей и даже гинекологических заболеваний. Стоимость индивидуальной терапии составляет от 55 до 130 тысяч рублей, за меньшую сумму предлагают только групповую работу.
При этом известно, что у центра Мигуновой есть лицензия на оказание первичной психотерапевтической помощи, которая выдаётся только специалистам с высшим медицинским образованием. Подтвердить наличие такого диплома Мигунова не может, а пациентам в демонстрации документа сотрудники центра отказывают, объясняя это принципом доверия.
Несколько человек пожаловались, что гипноз не помог в лечении, а некоторых даже не удалось ввести в гипнотическое состояние за четыре сеанса. Медики скептически относятся к методам Мигуновой, подчеркивая, что перечисленные ею болезни гипнозом не лечатся, а обращение к «целителям» может иметь тяжёлые последствия.
Ольга Мигунова получила известность после выхода в 2020 году сериала «Ученица Мессинга», снятого по её книге «Белый шаман». В нём она описала историю своей жизни и обучение у Вольфа Мессинга. При этом его приближённые не подтвердили факт её учёбы у экстрасенса.
