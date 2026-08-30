В Москве эфиоп с нацистскими жестами* устроил драку на Китай-городе
В Москве на станции метро «Китай-город» полицейские задержали гражданина Эфиопии. Как сообщает Telegram-канал Mash, иностранец провоцировал посетителей местных баров: он демонстрировал нацистское приветствие («Зиг хайль*») и выкрикивал запрещённые в России лозунги.
Люди возмутились поведением мужчины. В ответ эфиоп начал нападать на окружающих. Несколько раз он был отправлен в нокаут, но после каждого падения вновь вставал и продолжал проявлять агрессию, снова вскидывая руку. Очевидцы разделились: одни пытались утихомирить иностранца, другие — применить к нему более жёсткие меры.
В ходе разбирательств один из защитников вступил в конфликт с молодым человеком, которого действия эфиопа задели сильнее остальных. Драку прекратили прибывшие полицейские. Правоохранители надели наручники на эфиопа и на его оппонента и увезли обоих в отделение.
Читайте также: *Информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.