В Москве эфиоп с нацистскими жестами* устроил драку на Китай-городе

30 августа 2026, 22:08

В Москве задержали иностранца за нацистское приветствие* и нападения на людей

Фото: Istock/blinow61

В Москве на станции метро «Китай-город» полицейские задержали гражданина Эфиопии. Как сообщает Telegram-канал Mash, иностранец провоцировал посетителей местных баров: он демонстрировал нацистское приветствие («Зиг хайль*») и выкрикивал запрещённые в России лозунги.