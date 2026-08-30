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При стрельбе в Чикаго погиб человек, ещё девять ранены

Фото: Istock/Vera Tikhonova

В Чикаго произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и ещё девять получили ранения. Об этом сообщает NBC News.



Полиция проводит расследование инцидента в южной части города. По информации правоохранителей, огонь открыли в тот момент, когда полицейские пытались разогнать собравшихся людей. На месте происшествия скончался 35-летний мужчина. Девять пострадавших доставили в больницы.

Сотрудники полиции не пострадали. Полиция Чикаго продолжает расследование. Следователи опрашивают свидетелей и изучают записи камер наружного наблюдения. На текущий момент правоохранители не задержали ни одного подозреваемого, мотивы стрельбы остаются неясными.

Отмечается, что ранее в штате Нью-Джерси тоже произошла стрельба. Тогда два человека погибли, ещё девять оказались в больнице.

Ольга Щелокова

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