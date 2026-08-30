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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из пистолета из окна многоэтажки

Полиция Одинцова задержала мужчину за стрельбу из пистолета из окна многоэтажки
Фото: Istock/Jub Job

Житель Подмосковья стрелял из окна из охолощенного пистолета. Подробности приводит пресс-служба областной полиции.



В дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от местных жителей: на Рябиновой улице из окна многоквартирного дома раздались звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно выехал наряд полиции.

Прибывшие правоохранители установили, что молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из окна собственной квартиры, расположенной на девятом этаже. В качестве оружия фигурант использовал охолощенный пистолет.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские доставили мужчину в отдел для проведения разбирательства. Сотрудники изъяли оружие и направили его на баллистическую экспертизу. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение в установленном законом порядке.

Ольга Щелокова

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