В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из пистолета из окна многоэтажки
Житель Подмосковья стрелял из окна из охолощенного пистолета. Подробности приводит пресс-служба областной полиции.
В дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от местных жителей: на Рябиновой улице из окна многоквартирного дома раздались звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно выехал наряд полиции.
Прибывшие правоохранители установили, что молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из окна собственной квартиры, расположенной на девятом этаже. В качестве оружия фигурант использовал охолощенный пистолет.
В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские доставили мужчину в отдел для проведения разбирательства. Сотрудники изъяли оружие и направили его на баллистическую экспертизу. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение в установленном законом порядке.
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