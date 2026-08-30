В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из пистолета из окна многоэтажки

30 августа 2026, 20:11

Полиция Одинцова задержала мужчину за стрельбу из пистолета из окна многоэтажки

Фото: Istock/Jub Job

Житель Подмосковья стрелял из окна из охолощенного пистолета. Подробности приводит пресс-служба областной полиции.