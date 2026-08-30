Россиянин затащил детей на участок и отхлестал ремнём из-за подозрений в краже

30 августа 2026, 21:43

Жительница Ленобласти обвинила соседа в избиении ремнём четырёх первоклассников

Фото: Istock/natasaadzic

Житель Ленинградской области завёл четырёх первоклассников на свой участок, отхлестал армейским ремнём и заявил, что они пытались что-то украсть. Мать одного из пострадавших мальчиков рассказала об этом РЕН ТВ.





Всё случилось в посёлке Волосовского района, когда ребёнок катался на велосипеде с друзьями. Двое его приятелей подошли к чужому участку, хозяин заметил их, затащил всех внутрь и избил ремнём так, что у детей остались гематомы.



Женщина добавила, что после этого мужчина вызвал полицию и написал заявление о незаконном проникновении на территорию и покушении на кражу. Дети не сообщили правоохранителям о побоях, и сына женщины поставили на учёт.

«Мой сын теперь боится выходить на улицу, так как человек, который избил ребёнка, до сих пор не принёс никаких извинений и не понёс наказания», — рассказала она.