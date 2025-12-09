В Москве экс-начальник ОМВД фиктивно регистрировал мигрантов за взятки

09 декабря 2025, 16:51

Фото: iStock/Chalabala

В Москве бывшего начальника ОВМ ОМВД по району Раменки приговорили к 15 годам колонии строгого режима за фиктивную регистрацию мигрантов. Он получал деньги за оформление поддельных сведений о пребывании иностранцев.