В Москве экс-начальник ОМВД фиктивно регистрировал мигрантов за взятки
В Москве бывшего начальника ОВМ ОМВД по району Раменки приговорили к 15 годам колонии строгого режима за фиктивную регистрацию мигрантов. Он получал деньги за оформление поддельных сведений о пребывании иностранцев.
Как сообщает «Лента.ру», экс-полицейского признали виновным по статье о получении взятки и оштрафовали на 15 миллионов рублей. Суд также лишил его звания подполковника полиции. По версии следствия, за несколько лет он организовал схему, через которую незаконно оформлялись десятки мигрантов.
С 2017 по 2022 год фигурант лично и через посредника принимал деньги за фиктивную регистрацию иностранцев на подконтрольной ему территории. Общая сумма полученных взяток превысила 1,5 миллиона рублей.
