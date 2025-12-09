В Подольске школьник попал в реанимацию после ремонта в квартире соседа

09 декабря 2025, 16:34

В Подольске 11-летний мальчик оказался в реанимации после того, как соседи сверху залили пол неизвестным токсичным веществом. По информации Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА, резкий химический запах дошёл до квартиры семьи этажом ниже, и ребёнок потерял сознание.







Бригаду рабочих нанял хозяин квартиры на улице Западной — они залили смесь, изолировали её и несколько дней прогревали. У школьника диагностировали интоксикацию бензолом, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. После выписки ребёнка продолжают мучить сильные головные боли, из-за которых он не может полноценно посещать занятия. Семья вынужденно переехала на съёмное жильё.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в квартире пары альфа-метилстирола, формальдегида, бензола, стирола и других опасных веществ. Родители мальчика направили заявление в городскую администрацию и подготовили досудебную претензию соседу, чьи строители использовали токсичную смесь.