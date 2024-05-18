В Москве экстренно эвакуировали зрителей Большого театра

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Зрителей оперативно эвакуировали из здания Большого театра в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что прямо в ходе спектакля в здании сработала пожарная тревога. Все экстренно покинули помещения.
Прибывшие на место пожарные не обнаружили дыма и возгорания.
В субботу в театре состоялась премьера балета Александра Глазунова «Раймонда». Поскольку пожарная тревога сработала по ошибке, зрители вернулись в здание, спектакль продолжился.
Ранее, в начале апреля сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра. Там произошло возгорание в вентиляционной камере. В результате на улицу вывели две тысячи человек, среди которых 107 детей. Никто из них и сотрудников ТЦ не пострадал.
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Прибывшие на место пожарные не обнаружили дыма и возгорания.
В субботу в театре состоялась премьера балета Александра Глазунова «Раймонда». Поскольку пожарная тревога сработала по ошибке, зрители вернулись в здание, спектакль продолжился.
Ранее, в начале апреля сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра. Там произошло возгорание в вентиляционной камере. В результате на улицу вывели две тысячи человек, среди которых 107 детей. Никто из них и сотрудников ТЦ не пострадал.
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Анастасия Чинкова