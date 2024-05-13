Жителей белгородского посёлка Разумное эвакуировали из-за падения авиабомбы ФАБ-500

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В поселке Разумное Белгородской области из-за падения взрывоопасного предмета эвакуировали жителей близлежащих домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что 250 человек смогли выехать из домов самостоятельно. При этом 37 человек находятся в пунктах временного размещения. Люди обеспечены горячим питанием и необходимым уходом.
При этом оставленные жителями дома охраняются сотрудниками силовых структур и подразделениями самообороны.
Ранее издание Baza сообщало, что в посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась.
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Элина Позднякова