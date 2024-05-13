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Жителей белгородского посёлка Разумное эвакуировали из-за падения авиабомбы ФАБ-500

Гладков: жителей посёлка Разумное эвакуировали из-за взрывоопасного предмета
13 мая 2024, 14:33
Фото: iStock/Baurzhan Ibrashev

Фото: iStock/Baurzhan Ibrashev

В поселке Разумное Белгородской области из-за падения взрывоопасного предмета эвакуировали жителей близлежащих домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что 250 человек смогли выехать из домов самостоятельно. При этом 37 человек находятся в пунктах временного размещения. Люди обеспечены горячим питанием и необходимым уходом.



При этом оставленные жителями дома охраняются сотрудниками силовых структур и подразделениями самообороны.

Ранее издание Baza сообщало, что в посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась.

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#сво
ВСУ не хватает техники для строительства укреплений
Депутат Рады Геращенко: очередь на экскаваторы в ВСУ не меньше, чем на оружие
13 мая 2024, 15:04

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинские военные испытывают недостаток техники для строительства фортификационных сооружений, заявила в понедельник депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что наряду с нехваткой оружия, очередь на экскаваторы не уступает по длине очереди на оружие.

Геращенко подчеркнула, что в ходе инспекционной поездки на украинско-российскую границу была обнаружена недостаточная оборонная инфраструктура, включая недостаток современных фортификационных сооружений и минных полей.

Она также отметила, что на финансирование дорожных работ возле Волчанска в 2023 году было выделено больше средств, чем на строительство окопов.

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#всу
#зеленский
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Российская армия ударила по военному заводу в Харькове
Подполье: ВС России ударили по военному заводу в Харькове
13 мая 2024, 13:57

Фото: Istock/Leonid Ikan

Российские войска ударили по военному заводу в Харькове, пишет РИА Новости.
Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, что в момент удара по промышленному объекту, на его территории находилось порядка 30 единиц ремонтируемой техники Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, в городе была слышна работа систем противовоздушной обороны.

Как ранее сообщал Лебедев, российская армия нанесла удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области. Оттуда ВСУ атаковали Белгород.

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#харьков
#вс рф
#спецоперация
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
13 мая 2024, 13:43

Фото: iStock/AndrisBarbans

По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.
В начале дня сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской и Харьковской областях, а после полудня — в Николаевской и Одесской областях. На данный момент воздушная тревога звучит на всей территории Украины.

Удары по инфраструктуре Украины со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за который, по утверждению российских властей, стояли украинские спецслужбы. Российские удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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#тревога
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#вс рф
#воздушная тревога
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ВС РФ могут заманивать ВСУ в ловушку в Харьковской области
Forbes: наступление ВС РФ в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ
13 мая 2024, 13:42

Фото: iStock/zim286

Наступление армии России на Харьковскую область может быть ловушкой для ВСУ. Так считает обозреватель Дэвид Экс, об этом он написал в статье для Forbes.
«Если же российская кампания на севере — всего лишь уловка, то ее цель, по-видимому, заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть с востока на север бригады, защищающие такие города, как Часов Яр», — предположил Экс.

При этом он отметил, что если Харьковское направление является основным для российского наступления, то уже в ближайшее время на Волчанск «обрушатся целые полки».

По словам Экса, продвижение российской армии станет большой проблемой для ВСУ, так как своим наступлением ВС РФ уже завладели инициативой на поле боя.

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#вс рф
#сво
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СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
Forbes: ход ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ
13 мая 2024, 13:34

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Российское наступление в Харьковской области может стать ловушкой для украинских вооруженных сил (ВСУ), утверждает Дэвид Экс в своей статье для Forbes.
Если это лишь тактический ход, то, вероятно, его целью является вынудить ВСУ переместить войска с востока на север для защиты городов, например, Часов Яр.

В случае настоящего наступления, полки могут направиться к Волчанску в ближайшие дни, подчеркивает он. Журналист указывает, что независимо от характера операции, продвижение российских сил будет проблемой для украинцев, поскольку их результаты окажутся неблагоприятными.

Он также отмечает, что этой благодаря этой операции российские военные завладели инициативой.

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#всу
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Украина пошла на неожиданный шаг на фоне крупного наступления ВС РФ
В ВСУ сменили главу ОГВ «Харьков» Галушкина на фоне наступления ВС РФ
13 мая 2024, 13:26

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине сменили главу оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Харьков» Юрия Галушкина из-за наступления армии России на Харьковскую область. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Теперь эту должность будет занимать Михаил Драпатый. Он является заместителем начальника Генерального штаба ВСУ по подготовке военных.

«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков"», — говорится в сообщении бригады ВСУ «Хортица».

При этом Драпатый продолжит оставаться на ранее занимаемой должности.

Накануне пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации объявила об освобождении населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

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#всу
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«Бум проституции и подпольной продажи алкоголя»: Жители города в Донбассе жалуются на ВСУ
Guardian: в Константиновке жалуются на проституцию и продажи алкоголя из-за ВСУ
13 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Местные жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ. Об этом пишет газета Guardian.
Сообщается, что в городе находится большое количество украинских солдат. Выплаты военным способствовали развитию экономики города. Отмечается, что в нем открылись магазины по ремонту телефонов, а также кафе.

«Местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, которая запрещена в прифронтовых районах», — говорится в газете.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков
13 мая 2024, 13:10

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно перебрасывают западную военную технику в Харьковскую область в попытке остановить наступление российских военных, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).
Согласно информации «РВ», Киев проводит масштабную переброску под Харьков недавно поставленной техники из Западных стран, включая немецкий танк Leopard и шведскую боевую машину пехоты CV90, которые находятся на вооружении нескольких бригад ВСУ.

В частности, упоминаются 21-я и 93-я механизированные бригады, а также возможно 5-я штурмовая и 57-я мотопехотная бригады.

Ранее глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов высказался о продвижении российских военных под Харьковом, обвинив Запад в медлительности с поставками оружия и боеприпасов, что, по его мнению, способствует успехам Вооруженных сил России на данном направлении.

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На Западе забили тревогу из-за ситуации в ВСУ
Эксперт Меркурис: ВСУ понесли огромные потери по всему фронту
13 мая 2024, 12:54

Фото: iStock/Olena_Z

Британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube заявил о значительных потерях, понесенных Вооруженными силами Украины по всему фронту.
Ссылаясь на данные Министерства обороны России, он отметил, что 11 мая стал катастрофическим для украинских сил. По его словам, российская армия захватила ряд населенных пунктов в северной части Харьковской области, при этом потери украинских вооруженных сил на всем фронте оказались чрезвычайно высокими.

Эксперт также отметил, что украинское командование выражает растущее беспокойство из-за возможного прорыва российских военных в Харьковской области, что вынуждает их направлять туда силы из других регионов.

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