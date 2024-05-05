В США две синагоги эвакуировали из-за угрозы взрывов

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Две синагоги в Нью-Йорке были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом газете New York Post (NYP) сообщили правоохранительные органы американского города.
Согласно полученной информации, 4 мая в три синагоги поступила угроза взрыва, и две из них были эвакуированы. Полиция начала расследование инцидента.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в ненависти к евреям и палестинцам.
Политик сослался на протесты, организованные в США в связи с войной в секторе Газа. По словам бывшего президента, протесты проходят потому, что Байден каждый раз «посылает неверный сигнал». Трамп также обвинил Байдена в том, что тот не знает, что творит.
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Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в ненависти к евреям и палестинцам.
Политик сослался на протесты, организованные в США в связи с войной в секторе Газа. По словам бывшего президента, протесты проходят потому, что Байден каждый раз «посылает неверный сигнал». Трамп также обвинил Байдена в том, что тот не знает, что творит.
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Александр Климов