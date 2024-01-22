В Москве экстренно госпитализировали Народную артистку РСФСР Валентину Талызину

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину экстренно госпитализировали в одну из столичных больницы, об этом Telegram-каналу Mash рассказала дочь Талызиной.
По словам дочери артистки, у неё диагностировали бронхопневмонию, в настоящий момент она находится под капельницами. К тому же, известно, что в больницу Талызина попала вчера, а сегодня, 22 января, она должна была отмечать свой 89-й День рождения.
Собеседница СМИ также подчеркнула, что тест на коронавирус у её матери показал отрицательный результат.
Во всеми любимом фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром» сыграла подругу Нади Шевелёвой, а также озвучила главную героиню. Она также приняла участие в таких проектах как: «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многих других. Сейчас Талызина играет в театре.
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Собеседница СМИ также подчеркнула, что тест на коронавирус у её матери показал отрицательный результат.
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Евгения Парфентьева