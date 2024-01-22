В Москве экстренно госпитализировали Народную артистку РСФСР Валентину Талызину

В Германии начался суд над беженкой с Украины, которая зарезала хозяина дома из-за того, что не хотела съезжать оттуда. Об этом сообщает Bild.

Согласно статье, 54-летний немец из Дахау познакомился в интернете с украинкой еще 15 лет назад. Все эти годы они поддерживали связь.



После начала российской спецоперации женщина переехала к своей сестре в немецкий город Шварцвальд. А потом перебралась к старому знакомому. Мужчина согласился принять женщину, однако только на некоторое время. Украинка прожила у немца почти год, а потом попыталась заставить его прописать в своем доме.



Следствие установило, что беженка вела себя агрессивно и не соглашалась добровольно покинуть дом мужчины. Из-за страха перед ней он вынужден был спать вместе с детьми на диване. В феврале прошлого года украинка в ходе ссоры на глазах у всей семьи несколько раз ударила мужчину ножом в верхнюю часть тела.

Элина Позднякова