В Уфе девушка перевела мошенникам 1,5 млн рублей, полученные за смерть родителей

18 декабря 2025, 11:21

Фото: iStock/blinow61

Уфимская студентка перевела мошенникам почти 1,5 миллионов рублей — деньги, полученные ею в качестве компенсации за гибель родителей в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.