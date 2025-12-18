В Уфе девушка перевела мошенникам 1,5 млн рублей, полученные за смерть родителей
Уфимская студентка перевела мошенникам почти 1,5 миллионов рублей — деньги, полученные ею в качестве компенсации за гибель родителей в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По версии правоохранительных органов, девушке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками деканата. Под предлогом входа в личный кабинет они выманили у нее код из СМС. У студентки действительно были проблемы с посещаемостью, поэтому звонок не вызвал у нее подозрений.
Позже ей начали поступать звонки якобы из различных ведомств. Собеседники убедили девушку, что ее аккаунт взломан, а средства находятся под угрозой, и предложили перевести деньги на «безопасный счет».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
