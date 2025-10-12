В Москве эвакуировали 28 человек из-за пожара в больнице
На востоке Москвы в Городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова произошло возгорание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Пожар случился на девятом этаже медучреждения, расположенного на Вешняковской улице. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади два квадратных метра. Однако в целях безопасности из отделения эвакуировали 28 человек.
По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, от которой загорелся матрас. Сотрудники пожарной службы оперативно ликвидировали возгорание. В настоящее время в помещениях отделения проводится проветривание для устранения последствий инцидента.
