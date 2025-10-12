В Москве эвакуировали 28 человек из-за пожара в больнице

12 октября 2025, 02:44

ТАСС: 28 человек эвакуированы в результате пожара на востоке Москвы

Фото: istockphoto / wirot pathi

На востоке Москвы в Городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова произошло возгорание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.