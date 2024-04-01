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В Москве эвакуировали Курский вокзал и находящийся рядом с ним торговый центр «Атриум». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
На месте работают правоохранительные органы. На время их работы производится оповещение пассажиров.
В настоящее время о причинах эвакуации не сообщается. Однако очевидцы говорят о якобы поступившей информации о минировании здания вокзала. Сама эвакуация началась в понедельник, в 13:00.
Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме. Пассажиры проходят на платформы в обход вокзала через третий тоннель. Остальных пассажиров и посетителей торгового центра вывели на безопасное расстояние к Садовому кольцу.
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В настоящее время о причинах эвакуации не сообщается. Однако очевидцы говорят о якобы поступившей информации о минировании здания вокзала. Сама эвакуация началась в понедельник, в 13:00.
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Анастасия Чинкова