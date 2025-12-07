Адвокат Марины Кохал обжаловал приговор по делу об убийстве Энди Картрайта

07 декабря 2025, 15:08

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Защита Марины Кохал подала апелляцию на приговор, согласно которому ей назначили 12,5 лет тюремного заключения за убийство мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом стало известно 7 декабря.