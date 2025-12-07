Адвокат Марины Кохал обжаловал приговор по делу об убийстве Энди Картрайта
Защита Марины Кохал подала апелляцию на приговор, согласно которому ей назначили 12,5 лет тюремного заключения за убийство мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом стало известно 7 декабря.
Согласно данным картотеки Смольнинского районного суда, приговор обжаловали после подачи жалобы в начале месяца. Следствие установило, что в июле 2020 года Кохал ввела своему мужу смертельный препарат. После его смерти она расчленила тело Картрайта на 15 частей с использованием пилы-ножовки и ножа.
Расчлененного Юшко нашли в конце июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Жена музыканта утверждала, что он скончался от передозировки наркотиков, а ее действия были попыткой скрыть от поклонников «бесславную» смерть рэпера. Однако в организме покойного не обнаружили следов запрещенных веществ.
Супругу исполнителя арестовали и заключили под стражу, но в октябре 2021 года ее перевели под домашний арест. В апреле 2022 года прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.
По делу также проходила теща рэпера Елена Кохал, но ее преследование прекратили из-за отсутствия состава преступления. В январе 2023 года она отсудила более 500 тыс. рублей у следствия за необоснованное производство.
Марине Кохал 21 ноября вынесли приговор в виде 12,5 лет тюремного заключения. Она не признала свою вину. Ранее гособвинение запрашивало для нее 13 лет лишения свободы.
