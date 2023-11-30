В Москве годовалая девочка утонула в ванной

Фото: istock / maxim4e4ek
В Москве скончалась годовалая девочка, которую мать оставила без присмотра в ванной. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.
Трагедия произошла вечером 30 ноября в квартире на востоке столицы.
«25-летняя женщина оставила свою годовалую дочь без присмотра в ванной комнате во время купания. Вернувшись через некоторое время, мать обнаружила, что девочка не дышит и вызвала бригаду скорой помощи», — сказано в сообщении.
Ранее в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажного дома с множеством травм обнаружили подростка, который поссорился с отцом из-за стрижки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, кто мог похитить 8-летнюю девочку в Калужской области
В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребра
Алина Юрчак