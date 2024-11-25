В Москве горит дом в жилом комплексе «Зиларт» – видео

Фото: iStock/Faustino Carmona Guerrero
Жилой дом загорелся в комплексе «Зиларт» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что открытое пламя охватило квартиры с первого по третий этажи дома на улице Архитектора Щусева.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС России.
Также подчеркнём, что «Зиларт» является жилым комплексом повышенного комфорта, стоимость квартир в котором начинается от 30 миллионов рублей.
Ранее в этот день сообщалось о взрыве, прогремевшем в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском. Огонь охватил квартиру на 12 этаже, пострадали также квартиры на этажах выше. В настоящее время пожар локализован.
Читайте также:
Взрыв прогремел в многоэтажке Жуковского
В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео
Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС России.
Также подчеркнём, что «Зиларт» является жилым комплексом повышенного комфорта, стоимость квартир в котором начинается от 30 миллионов рублей.
Ранее в этот день сообщалось о взрыве, прогремевшем в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском. Огонь охватил квартиру на 12 этаже, пострадали также квартиры на этажах выше. В настоящее время пожар локализован.
Читайте также:
Взрыв прогремел в многоэтажке Жуковского
В Челябинске водитель снёс толпу пешеходов, пострадали мать с ребёнком – видео
Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
Анастасия Чинкова