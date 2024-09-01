В Москве горит нефтеперерабатывающий завод после атаки ВСУ, подробности

Фото: iStock/grafoto
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне получил максимальный уровень сложности, сообщают оперативные службы.
«Пожарные команды реагируют на вызов, связанный с возгоранием на НПЗ. Пожару присвоен высший номер сложности — пятый», — сообщает издание РИА Новости.Нна месте происшествия наблюдается факельное горение. Пожару на НПЗ Капотня присвоен пятый, самый высокий, уровень сложности. Пострадавших в результате происшествия нет.
Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из сбитых беспилотников ВСУ причинил повреждения отдельно стоящей технической постройке завода. Спасательные службы занимаются устранением локального возгорания. В прошлых заявлениях Собянин упоминал, что система противовоздушной обороны уничтожила два дрона вблизи МНПЗ и в Раменском районе. Угроза для работы завода отсутствует.
Читайте также:
Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 158 украинских БПЛА
Собянин сообщил о повреждении помещения МНПЗ при атаке дрона ВСУ
В Подмосковье сбили еще один беспилотник
Анастасия Хохлова