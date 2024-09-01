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В Подмосковье сбили еще один беспилотник

Собянин: в Раменском городском округе сбили еще один летевший на Москву БПЛА
01 сентября 2024, 08:08
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Еще один беспилотник, который летел на Москву, был сбит в Раменском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что дрон упал в деревне Дурниха Раменского района. Он летел близко к жилым домам. Кадры публикует Telegram-канал Mash.




Согласно информации источника, местному жителю взрывом разнесло сарай и выбило стеклав доме. По предварительным данным, никто не пострадал.



Таким образом, количество сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов составило 10. Подробнее о том, где еще были сбиты остальные вражеские дроны, читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 158 украинских БПЛА
01 сентября 2024, 08:40

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских дронов над 15 регионами РФ, в том числе Москвой. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что над Курской областью было сбито 46 вражеских беспилотников, над Брянской областью — 34, над Воронежской областью — 28, над Белгородской областью — 14 и над Рязанской областью — восемь. Российская система противовоздушной обороны также сбила 7 БПЛА над Московской областью и 5 над Калужской областью.

Ранее сообщалось, что украинский дрон был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Подмосковье сбили еще один беспилотник

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#бпла
#дрон
#всу
#спецоперация
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Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников, пытавшихся атаковать Москву
Собянин: ПВО за ночь уничтожила девять БПЛА ВСУ, пытавшихся атаковать Москву
01 сентября 2024, 07:14

Фото: iStock/Naypong

Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 1.20 мск стало известно об отражении атаки дрона в Подольске, в 2.36 мск — средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник.

В третий раз вражескую атаку отразили в городском округе Ступино, спустя некоторое время — в Одинцовском городском округе.

В 5.10 мск Собянин завил о предотвращении удара БПЛА ВСУ в Ленинском городском округе в Московской области. После чего было сбито несколько дронов в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и в городском округе Раменский. Уточняется, что никто не пострадал. Данные о разрушениях также ​не приводятся.

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#беспилотник
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В районе Московского НПЗ уничтожили украинский дрон
Собянин: ПВО сбила в районе Московского НПЗ БПЛА ВСУ, повреждений нет
01 сентября 2024, 07:06

Фото: iStock/NiseriN

Украинский дрон был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что повреждений и пострадавших в результате попытки вражеской атаки нет. По словам Собянина, также отсутствует угроза работы предприятия.

Столичный мэр заключил, что еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.

Ранее Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили пятый беспилотник, приближающийся к Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режим

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На Западе допустили окружение ВСУ в двух городах
The Telegraph: Россия создает угрозу окружения ВСУ в Торецке и Курахово
01 сентября 2024, 06:21

Фото: iStock/Leestat

Успехи российских военных н красноармейском направлении представляют угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке и Курахово, сообщается в британской газеты The Telegraph.
«Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово», – допускают авторы издания.

Более того, контроль над Красноармейском (украинское название – Покровск) даст России возможность освободить значительную часть Донецкой народной республики (ДНР) и в будущем атаковать в направлении Днепропетровска.

31 августа российские войска прорвали линию обороны ВСУ в районе Красноармейска. Большинство населенных пунктов вблизи города не были подготовлены к обороне.

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#красноармейск
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#всу
#вс рф
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Иностранных наемников подозревают в преступлениях в Харьковской области
Три наемника Франции и Дании подозреваются в преступлениях в Харьковской области
01 сентября 2024, 06:05

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Трое иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подозреваются в совершении военных преступлений, сообщил представитель российской администрации органов в Харьковской области Виталий Ганчев. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, в совершении преступлений на территории Харьковской области подозреваются двое наемников из Франции и один военнослужащий из Дании.

«Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин», – заявил он.

Ганчев добавил, что правоохранительные органы намерены установить местонахождение наемников и передать материалы следователям.

Ранее посол России Владимир Тарабрин заявил, что Украина вербует наемников в Гааге.

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#бпла
#всу
#украина
#харьковская область
#наемники
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Вертолет Ми-28НМ нейтрализовал скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области
01 сентября 2024, 05:25

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по району расположения личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ,
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по обнаруденным в ходе развелки целям Вооруженных сил Украины. После этого пилоты благополучно вернулись в точку взлета. Служба разведки сообщила, что заданные цели уничтожены.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ в Курской области. По его словам, в течение дня были атакованы две боевые бронированные машины (ББМ), миномет с боеприпасами и тяжелый дрон «Баба Яга».

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#украина
#россия
#минобороны рф
#военные
#разведка
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Белоусов поздравил военных со взятием под контроль Синьковки и Новожеланного
01 сентября 2024, 03:39

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил Вооруженные силы (ВС) РФ с занятием населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны.
В частности, он поздравил командиров и военнослужащих 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады, занявшей Синьковку, и 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка, занявшего Новожеланое.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – сообщается в публикации.

Министерство обороны сообщило, что 30 августа российские войска взяли под контроль дынные два села.

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#поздравление
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Военкор Коц рассказал о погибшем в Курской области комбате «Отмель»
31 августа 2024, 20:17

Фото: istockphoto/N-sky

Историю о героически павшем в Курской области комбате «Отмель» рассказал военкор KP.RU Александр Коц. Со слов бойца с позывным «Кадет», влияние почившего комбата, его авторитет и внутренний дух все решили при обороне населенного пункта Малая Локня.
«Отмель» был кадровым офицером и настоящим мужественным человеком. Его бойцы практически две недели находились в окружении и удерживали позиции, не дав укронацистам пройти дальше вглубь Курской области.

В какое-то время бойцов ВС РФ зажали в женской колонии и те из них, кто выжил, — прорвались, выполнили задачу, не позволив боевикам ВСУ увеличить плацдарм нападения, пока подходили резервисты.

«В этот момент морские пехотинцы и десантники вошли в бой, сменив обескровленное подразделение», — пишет Коц.

Он отметил, что рубеж остался под контролем ВС РФ. Бойцы «Отмели» любили своего командира, который погиб героически, как и положено «русскому офицеру», резюмировал Коц.

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#россия
#курская область
#война
#сво
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Кадыров показал кадры допроса пленного боевика «Айдара»*
31 августа 2024, 19:17

Фото: сайт Кремля

Кадры допроса боевика запрещенного в России «Айдара»* показал в своем Telegram глава ЧР Рамзан Кадыров. По словам пленника, он попал в нацбатальон после мобилизации и был там в течение полутора месяцев. Второй прослужил в рядах украинской армии пару месяцев, глуша сигнал российских дронов.
«Разумеется, если их послушать, никто из этих пленных не хотел воевать. Кто-то — как бы в первый раз вышел на боевую задачу, другой — как бы неисправимый пацифист», — гласит публикация Кадырова.
Он добавил, что украинские боевики, попавшие в плен ВС РФ, готовы стать кем угодно, лишь бы не «героями», шедшими с оружием против России.

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*Признан в России террористической организацией и запрещен в РФ
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#всу
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#новости
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