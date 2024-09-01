В Подмосковье сбили еще один беспилотник

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Еще один беспилотник, который летел на Москву, был сбит в Раменском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что дрон упал в деревне Дурниха Раменского района. Он летел близко к жилым домам. Кадры публикует Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, местному жителю взрывом разнесло сарай и выбило стеклав доме. По предварительным данным, никто не пострадал.
Таким образом, количество сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов составило 10. Подробнее о том, где еще были сбиты остальные вражеские дроны, читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, местному жителю взрывом разнесло сарай и выбило стеклав доме. По предварительным данным, никто не пострадал.
Таким образом, количество сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов составило 10. Подробнее о том, где еще были сбиты остальные вражеские дроны, читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова