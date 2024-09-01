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Собянин сообщил о повреждении помещения МНПЗ при атаке дрона ВСУ

Собянин: сбитый БПЛА повредил техническое помещение Московского НПЗ
01 сентября 2024, 08:34
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Сбитый ПВО беспилотный летательный аппарат ВСУ при падении повредил техническое здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом стало известно 1 сентября от мэра столицы Сергея Собянина.


«Еще один сбитый БПЛА в результате падения повредил отдельно расположенное техническое помещение МНПЗ», — написал он в своем Телеграм-канале.Градоначальник уточнил, что в данный момент ведется работа по ликвидации локального возгорания.
Преждев Собянин сообщил о том, что беспилотник был уничтожен недалеко от Подольска. Позже мэр столицы добавил, что силами противовоздушной обороны был сбит еще один дрон, направлявшийся к Москве. Затем он сообщил о уничтожении третьего аппарата в Ступино, четвертого над Одинцово, пятого в Ленинском районе, а также шестого и седьмого в зоне московского НПЗ и округе Раменки. Пострадавших нет.

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Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрип-клубов
Mash: напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной бизнесмена
01 сентября 2024, 07:52

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Банда вооруженных мужчин, которые совершили нападение в Подмосковье на свадебный автобус, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена Евгения Храпова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что бизнесмен владеет крупной сетью стрип-клубов и караоке в столице. Согласно информации источника, в момент происшествия Храпов наблюдал за происходящим из своей машины.

После того, как охрана предпринимателя обстреляла праздничную процессию и скрылась, правоохранители бросились за ними вслед. Спустя некоторое время удалось задержать четверых преступников в кальянном заведении в Щелкове.

Напомним, 31 августа стало известно, что вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове. Злоумышленники решили, что их подрезали, поэтому перегородили путь транспорту и стали бить стекла. Также праздничную процессию обстреляли из травматического оружия.

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Три беспилотника предприняли попытку атаки Каширской ГРЭС в Подмосковье
01 сентября 2024, 06:14

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь с 31 августа на 1 сентября три украинских беспилотника пытались атаковать Каширскую государственную районную электрическую станцию (ГРЭС), заявил мэр подмосковной Каширы Михаил Шувалов.
«Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», – сообщил он.

Оперативные службы в настоящее время находятся на месте.

В ночь на 1 сентября также был зафиксирован пожар на Конаковской ГРЭС. Причиной возгорания, вероятно, стала атака беспилотника. По словам корреспондента Mash, очевидец услышал «характерный звук беспилотника», после чего раздались взрывы и начался пожар.

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#всу
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Пятый беспилотник сбит на подлете к Москве
Собянин: сбит пятый беспилотник, направлявшийся к Москве
01 сентября 2024, 05:48

Фото: istockphoto / NatureNow

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пятый беспилотник, приближающийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На месте работают все службы», – сообщил глава города.

Ранее Собянин сообщил о том, что был сбит четвертый беспилотник.

Мэр заявил, что первый беспилотник был уничтожен в городском округе Подольск около 1:20 по московскому времени. Позже был сбит еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы.

По предварительной информации, жертв и разрушений в обоих случаях нет, третий беспилотник был сбит в городском округе Ступино. На месте падения работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр.

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В небе над Рязанской областью сбили беспилотники
Губернатор Рязанской области Мальков: силы ПВО уничтожили БПЛА
01 сентября 2024, 04:48

Фото: iStock/sommersby

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над территорией региона.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области боевых действий БПЛА», – сообщил он.

По словам губернатора, пострадавшие отсутствуют.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приближающиеся к столице беспилотники были уничтожены. Он также сообщил, что были пресечены попытки атаковать с помощью БПЛА Тульскую, Брянскую, Воронежскую и Липецкую области.

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#всу
#пво
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Алаудинов сообщил об уничтожении спецназом «Ахмат» техники ВСУ в Курской области
01 сентября 2024, 04:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курского попраниячья. Видео было опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, в течение дня были уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ).

«Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке», – заявил офицер.

Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» с помощью FPV-дронов засекли эту точку и атаковали ее.. Также был уничтожен тяжелый дрон ВСУ «Баба Яга».

По данным генерал-майора, на подконтрольной спецназу территории в Курской области украинские силы понесли очень большие потери, противник «действительно находится в очень тяжелом состоянии».

Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров показал кадры, на которых спецназ «Ахмат» уничтожает технику ВСУ в Курской области. Он пообещал, что украинцам никогда не удастся «закрепиться на нашей земле».

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#чечня
#рамзан кадыров
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В аэропорту Внуково в связи с отражением атак беспилотников задержали ряд рейсов
01 сентября 2024, 03:29

Фото: iStock/skyNext

Несколько рейсов были задержаны в столичном аэропорту Внуково из-за отражения атаки беспилотников, по данным онлайн-табло вылета.
Задержки составили от 30 минут до трех часов. Были задержаны рейсы в Анталью, Стамбул, Ереван, Актау и Бодрум.

Ранее система ПВО в городском округе Подольск уничтожила беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин примерно в 1:20 по московскому времени. Впоследствии еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, также был сбит. По предварительной информации, жертвы и разрушения в результате обоих инцидентов отсутствуют.

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#пво
#подольск
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В Лондоне объяснили причину взрыва и пожара в городе
Пожар в Лондоне произошел по причине взрыва на съемках
01 сентября 2024, 03:07

Фото: istock / melis82

Пожар, произошедший в районе Силвертаун столицы Великобритании Лондоне, был вызван тем, что взрыв, запланированный на съемочной площадке, вышел из-под контроля, сообщила пожарная служба британской столицы в социальной сети X.
Пожар был потушен за короткое время.

«Один фургон был уничтожен огнем, и большая часть легкового автомобиля и грузовика были повреждены пламенем. В настоящее время сообщений о пострадавших нет», – сообщили там.

Вечером 31 августа газета Daily Mail сообщила о взрыве и последующем пожаре возле стадиона O2, третьего по вместимости крытого стадиона в Лондоне. Вскоре после этого полиция города объявила, что пожар был связан со съемками.

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#лондон
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#съёмки
#великобритания
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Над Белгородом сработала система ПВО
Гладков: в Белгородской области ликвидировали несколько воздушных целей
01 сентября 2024, 02:43

Фото: IStock/e-crow

Несколько воздушных целей сбили над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют. По словам главы региона, в Белгороде выбиты стекла в трех квартирах и полностью разрушен один частный дом. Кроме того, фасады и входные группы двух предприятий оказались посечены обломками, кроме того, возгорелись сухая трава и три автомобиля на парковке.

В поселке Майский Белгородского района осколками задело легковой автомобиль.

Ранее четыре дома в Белгородской области были повреждены в результате ударов беспилотников. Поселок Муром был атакован пятью дронами-камикадзе.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#губернатор
#бпла
#беспилотник
#пожар
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Над тремя районами российского региона нейтрализовали беспилотники
Губернатор Артамонов: над тремя районами Липецкой области уничтожены БПЛА ВСУ
01 сентября 2024, 02:40

Фото: istockphoto / Diy1

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в области был подавлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что БПЛА были уничтожены над тремя района региона.

«БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО. Жертв и пострадавших нет», – написал он.

Губернатор добавил, что угроза атак БПЛА сохраняется. По словам губернатора, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Ранее в Брянской области за час было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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#бпла
#липецкая область
#беспилотник
#всу
#украина
#россия
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