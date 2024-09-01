Собянин сообщил о повреждении помещения МНПЗ при атаке дрона ВСУ

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Сбитый ПВО беспилотный летательный аппарат ВСУ при падении повредил техническое здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом стало известно 1 сентября от мэра столицы Сергея Собянина.
«Еще один сбитый БПЛА в результате падения повредил отдельно расположенное техническое помещение МНПЗ», — написал он в своем Телеграм-канале.Градоначальник уточнил, что в данный момент ведется работа по ликвидации локального возгорания.Преждев Собянин сообщил о том, что беспилотник был уничтожен недалеко от Подольска. Позже мэр столицы добавил, что силами противовоздушной обороны был сбит еще один дрон, направлявшийся к Москве. Затем он сообщил о уничтожении третьего аппарата в Ступино, четвертого над Одинцово, пятого в Ленинском районе, а также шестого и седьмого в зоне московского НПЗ и округе Раменки. Пострадавших нет.
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Анастасия Хохлова