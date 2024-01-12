В Москве горит склад с нераспроданными новогодними елками

Фото: iStock/Matt277
В столице возле Москвы-Сити разгорелся крупный пожар на складе с нераспроданными искусственными елками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, склад с нераспроданными ёлками горит в Шмитовском проезде. По некоторым данным, в здании при пожаре обрушилась кровля. В настоящее время пожарные уже ликвидировали открытое горение.
Ранее стало известно, что при пожаре в московской квартире погибли трое взрослых и ребёнок. Возгорание произошло в квартире на улице Академика Комарова в столичном районе Марфино. В результате трагедии погибли трое взрослых и один ребёнок. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Накануне в Москве также вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Читайте также:
В Расторгуево в пожаре погиб рэпер Sir-J
Подмосковные спасатели рассказали о мерах безопасности при топке печей
В Челябинске разыскивают неизвестных, которые пытались сжечь два жилых дома
Ранее стало известно, что при пожаре в московской квартире погибли трое взрослых и ребёнок. Возгорание произошло в квартире на улице Академика Комарова в столичном районе Марфино. В результате трагедии погибли трое взрослых и один ребёнок. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Читайте также:
В Расторгуево в пожаре погиб рэпер Sir-J
Подмосковные спасатели рассказали о мерах безопасности при топке печей
В Челябинске разыскивают неизвестных, которые пытались сжечь два жилых дома
Элина Позднякова