Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушил об нее сигарету

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о необычном приеме врача, на котором она побывала в 2023 году. Об этом говорится в интервью на YouTube-канале «Фигурка».
После чего девушка легла на кушетку, а врач стала размещать на ее теле иголки. Через некоторое время Медведева почувствовала на спине жжение, оказалось, что женщина-врач потушила об ее тело сигарету. Фигуристка добавила, что после этого прервала прием и убежала из клиники, однако боль в спине прошла.
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