Россиянин избил подростка на детской площадке ради 100 тысяч рублей
В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело против местного жителя. Следствие считает, что он вымогал деньги у несовершеннолетнего. Подробности сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл на детской площадке в селе Панаевск. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил подростка по голове и потребовал у него 100 тысяч рублей. Злоумышленник угрожал юноше физической расправой, если тот не передаст деньги.
Правоохранительные органы узнали о произошедшем от законного представителя пострадавшего. Следствие квалифицировало действия мужчины как вымогательство с применением насилия. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
