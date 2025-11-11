Россиянин избил подростка на детской площадке ради 100 тысяч рублей

11 ноября 2025, 18:06

Житель Ямала предстанет перед судом за вымогательство у подростка

Фото: Istock/mrohana

В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело против местного жителя. Следствие считает, что он вымогал деньги у несовершеннолетнего. Подробности сообщает СУ СК России по региону.