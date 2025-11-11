Врач, взявший в рот грудь пациентки, объяснил свой поступок

11 ноября 2025, 17:58

В Австрии суд оправдал физиотерапевта по делу о превышении полномочий

Фото: Istock/SerhiiBobyk

В австрийском городе Инсбрук суд оправдал 44-летнего физиотерапевта по делу о превышении должностных полномочий. Об этом пишет Kronen Zeitung.