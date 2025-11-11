Достижения.рф

Врач, взявший в рот грудь пациентки, объяснил свой поступок

В Австрии суд оправдал физиотерапевта по делу о превышении полномочий
Фото: Istock/SerhiiBobyk

В австрийском городе Инсбрук суд оправдал 44-летнего физиотерапевта по делу о превышении должностных полномочий. Об этом пишет Kronen Zeitung.



Инцидент произошёл в одной из клиник города. Пациентка обратилась к знакомому врачу с жалобами на боль в шее и менструальные спазмы. По информации издания, вместо консультации медик трогал грудь женщины с имплантами и взял сосок в рот.

Врач заявил в суде, что проводил «академическое исследование» и воспринимал женщину как знакомую, а не пациентку. Он подчеркнул, что получил устное разрешение перед действиями.

Суд счёл показания потерпевшей неправдоподобными. В ходе процесса установили, что женщина добровольно сняла бюстгальтер во время осмотра. Это стало основанием для оправдательного приговора.

Ольга Щелокова

