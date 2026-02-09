Стали известны дата и место прощания с девятилетним Пашей из Санкт-Петербурга
Прощание с 9-летним Пашей Т. из Санкт‑Петербурга, погибшим от рук Петра Жилкина, пройдет 11 февраля на Южном кладбище. Начало — около 13:00. Об этом в своем Telegram‑канале сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи.
По его словам, родственники приняли решение сделать церемонию открытой — проститься с мальчиком смогут все желающие. Сорокин уточнил, что прощание состоится на центральной площади кладбища, со стороны, противоположной часовне, и опубликовал схему прохода. Как отмечается, в день траурного мероприятия место будет находиться под охраной сотрудников полиции и Росгвардии.
Паша Т. пропал 30 января, поиски продолжались несколько дней. В ночь на 3 февраля водолазы обнаружили тело ребенка в районе Нижнего Шингерского водопада возле деревни Большое Забородье в Ленинградской области. В убийстве признался 39-летний Петр Жилкин.
Следствие указывает, что мотив преступления связывается с сексуальным посягательством. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Читайте также: