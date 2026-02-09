Стали известны дата и место прощания с девятилетним Пашей из Санкт-Петербурга

09 февраля 2026, 22:51

С девятилетним Пашей попрощаются на Южном кладбище Санкт-Петербурга

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

Прощание с 9-летним Пашей Т. из Санкт‑Петербурга, погибшим от рук Петра Жилкина, пройдет 11 февраля на Южном кладбище. Начало — около 13:00. Об этом в своем Telegram‑канале сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи.