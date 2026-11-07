В Москве грабители вырвали у прохожего из рук несколько миллионов

07 ноября 2026, 15:20

В Москве суд отправил в СИЗО вырвавших у прохожего 7 млн рублей грабителей

Фото: istockphoto/Yingko

В Москве заключили под стражу двоих мужчин, обвиняемых в грабеже. Об этом в Макс в субботу сообщила прокуратура столицы.





По версии следствия, обвиняемые узнали, что у потерпевшего при себе имеется крупная сумма. Они дождались его у одного из жилых домов на проспекте Вернадского, вырвали из рук пакет с 7 миллионами рублей и скрылись с места преступления.



Фигурантам предъявили обвинение по статье о грабеже. Ход уголовного дела и привлечение обвиняемых к ответственности находятся на контроле.





«С учетом позиции прокурора», — говорится в публикации.