В Москве хозяйка оставила 11-летнего кота в аэропорту, улетая на ПМЖ в другую страну
В московском аэропорту хозяева оставили 11-летнего кота Барсика. Как сообщает 360.ru, с декабря животное держит на передержке сотрудница аэропорта Надежда.
Хозяйка Барсика приехала в Москву из другого города и улетала на ПМЖ за границу. Женщина хотела взять питомца с собой, но авиакомпания потребовала дополнительные документы, которых у пассажирки не оказалось.
В итоге россиянке пришлось оставить кота. Надежда сначала возмутилась, но поняла: у владелицы не было другого выхода. Сама сотрудница аэропорта пояснила, что хозяйка — пожилая и тяжело болеет.
Барсик пережил сильный стресс: неделю не ел и не пил. Сейчас, по словам Надежды, кот чувствует себя отлично. Чтобы пристроить животное, она обратилась к волонтёру. Вместе они опубликовали посты в соцсетях. За сутки пришло много откликов. В ближайшее время кот может обрести новый дом.
