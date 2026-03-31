Россиянин опустошил сейф работодателя на 9 млн рублей и проиграл всё в казино

31 марта 2026, 18:51

Жителя Новосибирска осудили на три года за хищение 9 млн рублей у работодателя

В Новосибирске суд назначил 36-летнему местному жителю три года колонии общего режима за хищение наличных денег из сейфа магазина. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.





Подсудимый работал в торговой точке и имел доступ к сейфу. Воспользовавшись служебным положением, он похитил деньги, принадлежавшие работодателю. Общая сумма ущерба составила девять миллионов рублей.



Всю похищенную сумму новосибирец потратил на ставки в онлайн-казино. Ни одного крупного выигрыша мужчина не получил, деньги ушли полностью. Следствие возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере. В ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.

