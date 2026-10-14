В Москве из БЦ эвакуировали свыше полутора тысяч человек из-за сигнализации

14 октября 2026, 16:31

В Москве на Кутузовском проспекте из БЦ эвакуировали более 1,5 тысяч человек

Фото: istockphoto/Ratchat

Свыше полутора тысяч человек эвакуировали из бизнес-центра, расположенного на Кутузовском проспекте в Москве, из-за несанкционированного срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы, пишет РИА Новости.





В настоящее время специалисты соответствующих служб работают на месте и устанавливают причину происшествия. Причина инцидента уточняется.





«Предварительно, произошло неправомерное включение пожарной сигнализации в здании бизнес-центра по адресу: Кутузовский проспект, 32», — говорится в материале.