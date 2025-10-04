Достижения.рф

В Москве из НИКИ Вельтищева эвакуировали детей после сообщений о едком запахе

Baza: в Институте педиатрии и детской хирургии в Москве едкий запах
Фото: istockphoto/sudok1

В здании Института педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева в Москве родители пациентов пожаловались на резкий химический запах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Детей экстренно перевели в другое здание. По неподтвержденным данным, причиной стал плановый цикл дезинсекции, который прошёл с нарушениями.

Накануне около 18:00 запах, исходивший из подвала, распространился на палаты второго корпуса. О пострадавших не сообщается, на месте работают сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

Ранее SHOT передавал, что в Краснодарском крае семь детей отравились парами хлора, четверо из них в реанимации. Инцидент произошёл в отеле Morea Family Resort Spa. Отдыхающие в воде учуяли запах аммиака, покинули бассейн и почувствовали недомогание — слабость, рвоту и сильный кашель.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0