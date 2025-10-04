В Москве из НИКИ Вельтищева эвакуировали детей после сообщений о едком запахе

04 октября 2025, 18:20

Baza: в Институте педиатрии и детской хирургии в Москве едкий запах

Фото: istockphoto/sudok1

В здании Института педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева в Москве родители пациентов пожаловались на резкий химический запах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.