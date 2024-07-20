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В Москве из запертой квартиры спасли двоих голодных маленьких детей

20 июля 2024, 14:24
Фото: istockphoto/MarekUsz

Фото: istockphoto/MarekUsz

В Москве из запертой квартиры спасли двоих маленьких детей. Они стояли на подоконнике и кричали в окно, что очень хотят есть.


Двоих детей, девочку и мальчика, прохожие заметили в окне квартиры на Святоозёрской улице, сообщает телеграм-канал SHOT. На вид им пять лет и три года соответственно. На вопрос, где их мама, они ответили, что она ушла из дома рано утром, а они с тех пор сильно проголодались.

Спасатели вскрыли квартиру и проникли внутрь. Никого из взрослых дома не оказалось. Первым делом детей накормили. Правоохранителям предстоит выяснить, кто является родителями малышей, которые оставили их одних дома, к тому же голодными. По факту происшедшего проводится проверка.

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#москва
Российские туристы отравились неизвестным газом в турецком пятизвёздочном отеле
20 июля 2024, 12:51

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Российские туристы угодили в больницу во время отдыха в Турции. В пятизвёздочном отеле они отравились неизвестным газом.
По словам одного из отдыхающих, он и члены его семьи внезапно почувствовали себя плохо во время пребывания в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы, передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости». Сразу после пробуждения у взрослых заболела голова, их затошнило, а несовершеннолетний ребёнок даже потерял сознание. Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам.

Всю семью госпитализировали, в больнице обитатели номера узнали, что они оказались не единственными пострадавшими. Как установили врачи, у всех пациентов, среди которых были и сотрудники отеля, налицо были симптомы отравления газом. Причём никто из них не заметил никакого странного запаха.

Всем пострадавшим были поставлены капельницы. Когда состояние их улучшилось, всех выписали. Когда они вернулись в отель, там уже была полиция. Некоторые постояльцы предпочли переселиться в другую гостиницу, другие сменили номера. Администрация Sealight Resort компенсировала туристам издержки и моральный ущерб. Сейчас россияне переживают о возможных последствиях отравления.

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#полиция
#врачи
#отель
#администрация
#ущерб
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#газ
#отравление
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Полиция задержала Эдварда Билла в центре Москвы
112: Эдвард Билл задержан за езду на самокате в форме полиции
20 июля 2024, 12:26

Фото: IStock/BrianAJackson

Сотрудники полиции задержали блогера Эдварда Билла в центре Москвы, об этом сообщает Телеграм-канал 112.
Уточняется, что блогер катался на электросамокате в центре Москвы по Одинцово, вырядившись сотрудником ГИБДД.

Правоохранительные органы задержали его на Неглинной улице, с Биллом был его друг. Теперь молодым людям грозит до 15 суток административного ареста.

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#гибдд
#одинцово
#мигранты
#блогер
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На Украине задержали 30 чиновников за хищение средств ВСУ
МВД Украины: проведены 70 обысков по делам о хищении средств
20 июля 2024, 12:05

Фото: IStock/Atstock Productions

МВД Украины сообщило о масштабной операции, в рамках которой по всей стране задержали 30 чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды ВСУ, сообщает РБК
Силовики провели по более чем 70 обысков. В мероприятиях участвовало сразу несколько силовых ведомств, в том числе и Служба безопасности Украины (СБУ).

Задержанным вменяют различные статьи, от хищения бюджетных средств, до присвоения и растраты. Напомним, что взятотничество на Украине стало серьезной проблемой с начала предоставления этой стране многомиллиардной помощи от США.

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#сбу
#служба
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Москвичку задержали из-за татуировок с нацистской символикой
20 июля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/microgen

Жительницу Москвы задержали за публичную демонстрацию провокационных татуировок. Открытая одежда не скрывала нацистскую символику и герб Украины.
На 56-летнюю Светлану пожаловались пассажиры электрички, которые ехали с ней в одном вагоне, передаёт телеграм-канал SHOT. На лопатке женщины красовалась бабочка с нацистскими символами на крыльях, на плече — герб Украины, а на предплечье — флаг. При этом москвичка была в открытой одежде.

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Задержанная сообщила, что тату она набивала в салонах в Москве и Белгороде. Выяснилось, что ранее её уже привлекали к административной ответственности за демонстрирование символики «Азова»* в общественном транспорте.

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#электрички
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#женщины
#москва
#уголовное дело
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Облили краской и установили фаллос: могилу экс-главы «Вагнера» Пригожина осквернили вандалы
Могилу Евгения Пригожина осквернили секс-игрушкой
20 июля 2024, 11:38

Фото: iStock/ojos de hojalata

Неизвестные вандалы осквернили памятник на могиле российского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
Также появилось видео, на котором запечатлено, как памятник облит краской белого цвета. На этом вандалы не остановились и поместили в руку экспозиции секс-игрушку.

Правоохранители не давали официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, предприниматель погиб в результате авиакатастрофы 23 августа 2023 года.

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#предприниматель
#вагнер
#чвк
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В Харькове неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим
20 июля 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Shutter2U

В Харькове неизвестный мужчина на улице внезапно начал палить по случайным прохожим. Инцидент произошёл на улице Льва Ландау.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», он успел произвести несколько выстрелов из автоматического оружия. Местные паблики пишут, что мужчина продолжает разгуливать по улицам, стреляя во все стороны. Официального подтверждения властей, также как и данных о пострадавших в результате стрельбы, пока не поступало.

Днём ранее, 19 июля, сообщалось о стрельбе в Одессе. Мужчина выстрелил в воздух при попытке его задержания сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Сообщалось также, что толпа людей перекрыла дорогу машине, в которой ехали военкомы.

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#воздух
#мужчина
#харьков
#стрельба
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В Армении неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции, есть жертвы
20 июля 2024, 09:57

Фото: IStock/M-A-U

Чрезвычайный инцидент произошел в субботу в Котайкской области Армении. Неизвестный ворвался в местное отделение полиции и открыл стрельбу, пишет ТАСС.
По данным СМИ, мужчина стрелял из автомата. Предварительно, есть раненые. Предположительно, к преступлению причастен гражданин иностранного государства. Подробности выясняются.

На портале криминальной хроники shamshyan.com сообщается, что в местную больницу был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Позже в клинику поступил еще один пострадавший с аналогичными повреждениями. Устанавливается связь жертв со стрельбой в полицейском участке.

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#армения
#стрельба
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Стала известна странная деталь в деле об убийстве Фарион
Глава МВД Украины Клименко: На месте убийства Фарион не работали несколько камер
20 июля 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук

На месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион не работала часть камер видеонаблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, которые приводит украинское издание «Страна.ua», одни камеры работали, другие — нет. Какие именно средства видеонаблюдения не функционировали, станет понятно после того, как полицейские отработают более обширный район, добавил глава украинского МВД. Он также уточнил, что это связано с плановым отключением электроэнергии.

Накануне, 19 июля, на экс-депутата Рады Ирину Фарион было совершено покушение. Пуля после выстрела попала ей в висок. Через несколько часов она умерла в больнице, не приходя в сознание.

Бывший депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка, применять насилие в отношении русскоговорящих, призывала «бить их ногой в челюсть». В ноябре 2023 года СБУ возбудила в отношении Фарион несколько уголовных дел. Одной из причин были её негативные высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ.

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Под Петербургом задержали двух пьяных военных, сбежавших с СВО
«Фонтанка»: в Белоострове задержали двух сбежавших с СВО военных
20 июля 2024, 09:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Белоострове под Санкт-Петербурге задержали двух военных, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Фонтанка».
По информации издания, мужчины якобы сбежали из зоны СВО, где принимали участие в военных действиях.

В настоящее время дезертиры задержаны. Вскоре их передадут военной прокуратуре, которая установит детали произошедшего. Как выяснилось, сбежавшие с СВО ранее отбывали наказание в колонии.

При себе у мужчин не было оружия, одеты беглецы были в штатское.

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