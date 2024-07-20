В Москве из запертой квартиры спасли двоих голодных маленьких детей

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В Москве из запертой квартиры спасли двоих маленьких детей. Они стояли на подоконнике и кричали в окно, что очень хотят есть.
Двоих детей, девочку и мальчика, прохожие заметили в окне квартиры на Святоозёрской улице, сообщает телеграм-канал SHOT. На вид им пять лет и три года соответственно. На вопрос, где их мама, они ответили, что она ушла из дома рано утром, а они с тех пор сильно проголодались.
Спасатели вскрыли квартиру и проникли внутрь. Никого из взрослых дома не оказалось. Первым делом детей накормили. Правоохранителям предстоит выяснить, кто является родителями малышей, которые оставили их одних дома, к тому же голодными. По факту происшедшего проводится проверка.
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Александр Бойцов