В Москве к музею-заповеднику «Царицыно» стянули ОМОН и саперов

31 октября 2026, 21:48

SHOT: В Москве к музею-заповеднику «Царицыно» стянули ОМОН из-за угрозы теракта

Фото: istockphoto/koromelena

К музею-заповеднику «Царицыно» в Москве, закрытому после предупреждения об угрозе теракта, стянуты около 80 сотрудников силовых структур и несколько десятков единиц техники. Об этом сообщает SHOT.