В Москве к музею-заповеднику «Царицыно» стянули ОМОН и саперов
К музею-заповеднику «Царицыно» в Москве, закрытому после предупреждения об угрозе теракта, стянуты около 80 сотрудников силовых структур и несколько десятков единиц техники. Об этом сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, к комплексу прибыли порядка 50 бойцов ОМОНа, шесть автомобилей Росгвардии, две машины кинологической службы МВД со служебными собаками и четыре полицейских автомобиля. Кроме того, на месте находятся две пожарные машины и автомобиль разминирования МВД с роботом-сапёром.
Сотрудники ДПС организовали блокпосты на подъездах к музею-заповеднику и досматривают проезжающие автомобили. Доступ на территорию «Царицына» ограничен уже около пяти часов.
Сегодняшняя эвакуация посетителей затронула в том числе органный концерт Лилии Печенкиной в Атриуме Хлебного дома. По словам исполнительницы, выступление почти завершилось, когда прозвучало объявление о необходимости покинуть помещение. До конца программы оставалось около десяти минут. Сроки возобновления работы «Царицына» официально не уточнялись.
Читайте также: