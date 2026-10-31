Россиянин не сообщил о готовящемся теракте и получил штраф
Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор 18-летнему местному жителю, признанному виновным по статье 205.6 УК РФ (несообщение о лице, готовящем преступление террористической направленности). Об этом сообщила Саратовская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, молодой человек знал о готовящемся другим лицом преступлении — поджоге релейного шкафа, повреждение которого могло спровоцировать происшествия на железнодорожном транспорте. Суд установил, что у подсудимого было достаточно времени и возможностей, чтобы сообщить об этом правоохранительным органам, однако он решил этого не делать.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.
Ранее полиция задержала приморца, который готовил поджог здания и полицейского авто. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, и подошли к нему для беседы.
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