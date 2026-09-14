В Москве кошка тайно забралась в каршеринг и уехала от хозяина

14 сентября 2026, 13:16

Фото: Istock/Sharon Fung

В столице кошка забралась в машину каршеринга, проехалась в ней, а затем сотрудники сервиса помогли найти её хозяина.





Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сервиса, за лето 2026 года столичные пользователи каршеринга оставили в автомобилях около 20 тыс. вещей.

«Самой необычной находкой стала кошка: сотрудники сервиса помогли найти её хозяина и вернуть питомца домой. Кошка незаметно забралась в автомобиль во время посадки и всю поездку провела на заднем сиденье. Когда выяснилось, что она потерялась, сотрудники связались с клиентами, которые могли ехать на этой машине», — рассказали представители сервиса «Делимобиль».