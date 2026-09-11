В Воронеже незакреплённая скамейка упала на голову ребёнка
В Воронеже ребёнок получил травмы из-за упавшей на голову скамейки. Об этом сообщает Следственный комитет Воронежской области.
Инцидент произошёл в Центральном районе города. В результате происшествия несовершеннолетний получил крайне серьёзные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.
В связи с произошедшим следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия случившегося. Они выясняют, кто отвечал за установку и содержание скамейки и почему конструкция осталась незакрепленной. Ход расследования Следственный комитет держит на контроле.
До этого сообщалось об инциденте в центре Екатеринбурга. Там подросток-зацепер упал под трамвай.
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